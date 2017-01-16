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«التربية والتعليم»: توقيع بروتوكول مع جهة بريطانية لتدريب 37 ألف معلم

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«التربية والتعليم»: توقيع بروتوكول مع جهة بريطانية لتدريب 37 ألف معلم «التربية والتعليم»: توقيع بروتوكول مع جهة بريطانية لتدريب 37 ألف معلم

الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أنه سيوقع بروتوكول تعاون مع جهة بريطانية، غدًا، لتدريب 37 ألف معلم بالتعليم العام، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تدريب وتأهيل المدرسين، لإيجاد كوادر مدربة وفاعلة فى العملية التعليمية، مما يكون فى صالح تطوير المنظومة ككل.

وقال الشربينى، خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم، “نمضى فى تنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى، ولدينا 1200 مدرسة تعليم فنى، والمستهدف حاليا نحو 60% منها، ونهتم بالتوسع فى المدارس المنتجة، وتم إنشاء مدرستين داخل مصانع مدرسة فى القليوبية وأخرى فى دمياط”.

وتابع الشربينى، “تطوير التعليم الفنى لا يتم من خلال مجرد صرف أموال على دهان وتطوير المبانى، ولكن بتوقيع بروتوكول تعاون لتحويل مدرسة لمنتجة ونربطها بمؤسسة إنتاجية أو مصنع، وتم تطوير البنية التحتية لحوالى 20 إلى 30% من المدارس”.

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