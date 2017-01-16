غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ”خلية الزيتون

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إجراءات إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ”خلية الزيتون الإرهابية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل اثنين آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.