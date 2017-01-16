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عمرو موسى: مصر يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى

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عمرو موسى: مصر يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى عمرو موسى: مصر يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى

عمرو موسى

(أ.ش.أ)

اكد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، إن منتدى دافوس العالمي والمقرر عقده من 17 إلى 20 يناير الجاري، يعد أحد المنتديات العالمية، ويعد فرصة لعقد لقاءات بين رجال الأعمال والساسة.

وأضاف موسى، في تصريح، اليوم،  قبل توجهه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس، أن عددًا من الرؤساء والملوك يشاركون في هذا المنتدى الذي وصفه بـ “العظيم”.

وأشار موسي، إلى حالة عدم استقرار العالم العربي و ضرورة الإسراع في الخروج من هذا الوضع ومعالجة الأوضاع بكافة الدول العربية، متابعًا، أن يقع على عاتقها التزامات ومسؤوليات كبرى، مؤكدًا أن حال المنطقة لن “ينعدل” على حد تعبيره إلا بعودة مصر كمحور للتوازن.

وبشأن القضية الفلسطينية ، قال موسي إنه تم الاعتراف بالدولة الفلسطيني من دول كثيرة، ولكن تعاني هذه القضية من انقسامات داخلية ، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني.

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