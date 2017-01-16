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مسلحو داعش يعزلون مطار دير الزور العسكرى عن المدينة

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مسلحو داعش يعزلون مطار دير الزور العسكرى عن المدينة مسلحو داعش يعزلون مطار دير الزور العسكرى عن المدينة

> (أ ف ب)

تمكن تنظيم داعش، اليوم الاثنين، من عزل مطار دير الزور العسكرى عن باقى الأحياء تحت سيطرة قوات النظام فى المدينة الواقعة فى شرق سوريا، وفق ما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومصدر عسكرى سورى لوكالة فرانس برس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "تمكن تنظيم داعش من تحقيق الهدف الرئيسى من هجومه فى مدينة دير الزور، وهو قطع الطريق بين المدينة والمطار العسكرى المجاور".

وتمكن التنظيم وفق المرصد "من عزل مطار دير الزور عن المدينة وبالتالى فصل مناطق سيطرة النظام إلى جزئين، ليضيق بذلك الخناق بشكل كبير على الأحياء السكنية فى المدينة".

وأكد مصدر عسكرى سورى لفرانس برس أن "تنظيم داعش هاجم مواقع للجيش غرب المطار ما أدى إلى انقطاع الطريق الواصلة بين المدينة والمطار" وهو ما أكده التلفزيون السورى الرسمى فى شريط عاجل.

وذكر أن "وحدات الجيش تشن فى هذه الأثناء هجوماً معاكساً على المواقع التى سيطر عليها المسلحون لاستعادتها".


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