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مساعد الرئيس السوداني يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع مصر

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مساعد الرئيس السوداني يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع مصر مساعد الرئيس السوداني يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع مصر

مساعد الرئيس السوداني، اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي

(أ.ش.أ)

التقى مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان وجنوب السودان، السفير أحمد فاضل يعقوب، اليوم، بمساعد الرئيس السوداني، اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي، وذلك بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وأكد مساعد وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن اللقاء كان مثمرًا، و تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يمكن أن يتحقق في المرحلة القادمة ، بجانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه، بحث مع مساعد الرئيس السوداني، متابعة تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي، برئاسة الرئيسين عبد الفتاح وعمر البشير، وأهمها وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك سبل تفعيل 13 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات، التي تمخضت عنها تلك الاجتماعات.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس السوداني، على عمق ومتانة العلاقات المصرية السودانية، التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مبديًا ترحيبه بزيارة مساعد وزير الخارجية المصري.

وكان مساعد وزير الخارجية ، قد وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم ، أول أمس السبت ، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل ، في إطار التشاور السياسي مع المسئولين السودانيين.

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