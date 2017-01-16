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غدًا.. محاكمة متهمي فض اعتصام رابعة

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غدًا.. محاكمة متهمي فض اعتصام رابعة غدًا.. محاكمة متهمي فض اعتصام رابعة

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”.

يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة “الإخوان”، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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