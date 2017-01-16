موجز أخبار الساعة6.. الحكومة ترد على 5 شائعات أهمها طباعة بوكليت الثانوية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها متابعة لتداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى سيادة السعودية، إضافة إلى رد الحكومة على 5 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى، وفى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة التموين سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور، مؤكدة أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تستطيع السيطرة على موضوع "الغش الالكترونى"، وأن هناك جهات أخرى مسئولة عن منع هذا النوع من الغش والسيطرة عليه.

أعرب الرئيس البيلاروسى، الكسندر لوكاشينكو، عن سعادته البالغة لزيارة مصر، قائلا: "سعيد بوجودى فى مصر، فهى الأفق والمستقبل، وستكون دائما لامعة ومتألقة بين كل العالم، و لن تعانى مصر مرة أخرى وستتقدم دائما إلى الأمام، وأود أن تتبوأ المكانة التى تستحقها خلال الفترة القادمة".

شهد الشارع المصرى جدلًا واسعًا عقب توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية (تيران وصنافير)، فى 8 إبريل 2016، ما بين مؤيدين للاتفاقية ومعارضين لها.

ارتفع سعر صرف الدولار، خلال تعاملات منتصف اليوم الأثنين، فى البنوك الخمسة الكبرى (الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى) مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

مع بداية العام الجديد، وصدور تقارير دولية حول توقعات النمو فى مختلف أسواق العالم، تصدر بيوت الخبرة وبنوك الاستثمار توصيات للمستثمرين بضخ الأموال فى بعض الأسواق، لاسيما الأسواق الناشئة، نظراً لارتفاع العائدات على الاستثمار فيها.

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إحدى المنشات التعليمية بالقوات المسلحة والتقى بالدارسين، وذلك في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

أنهى وفد الخبراء الروس، المكون من 7 أعضاء، اليوم الاثنين، جولته التى استمرت 5 أيام، تفقد خلالها الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار الغردقة الدولى، تمهيداً لعودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، صباح اليوم الاثنين، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن البرلمان وحده صاحب القول الفصل فى القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأى الذى أعلنته الأغلبية البرلمانية ممثلة فى بيان رسمى عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.

فى ظل تواجد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على رأس السلطة فى الولايات المتحدة، يبدو أن إثارة الجدل لن تنتهى خلال السنوات الأربع المقبلة، ورغم أنه لم يتسلم السلطة رسميًا بعد لكنه يثير ضجيجًا واسعا عبر تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ما أدى إلى مطالبة قطاع من الشعب الأمريكى بغلق حسابه الشخصى، وذلك وفقًا لاستطلاعات للرأى.

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين، خلال بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار 21 مبلغ 637 جنيها، مع توقعات بتغير السعر مرة أخرى بالتزامن مع صعود سعر الأوقية العالمية.

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التى أصدرت حكمها صباح اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان للسعودية، كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ حكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محافظ طهران قوله إن قوات الدفاع الجوى الإيرانية أطلقت النار على طائرة بدون طيار وسط طهران اليوم الاثنين، لكنه اشار إلى أن الطائرة لم تكن عسكرية.

تترقب الجماهير المصرية فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، لقاء منتخب الفراعنة لكرة اليد بقيادة مديرهم الفنى مروان رجب أمام منتخب البحرين، فى ثالث لقاءات المونديال الذى تستضيفه فرنسا حاليا ويستمر حتى يوم 29 يناير الحالى.

كشف مركز "CIES Football Obs" للأبحاث الرياضية، أن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى روما الإيطالى، ارتفعت قيمته فى سوق الانتقالات الإيطالية إلى 65 مليون يورو.