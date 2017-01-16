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نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم

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نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم

وزارة الداخلية

(أ.ش.أ)

وافق قطاع مصلحة السجون، على نقل 25 من نزلاء السجون، بالقرب من محال إقامة ذويهم، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي خلال الفترة من أول يناير حتى 15 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعى، ووفقًا للمنهج الحديث لإسلوب الفلسفة العقابية الحديثة في الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم، والوقوف المباشر على كافة المشكلات التى تواجههم، وتأكيدًا على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

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