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181 ألف نازح من نينوي منذ بدء تحرير الموصل

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181 ألف نازح من نينوي منذ بدء تحرير الموصل 181 ألف نازح من نينوي منذ بدء تحرير الموصل

نازحون

(أ.ش.أ)

ارتفع تعداد النازحين العراقيين إلى 181 ألف شخص من محافظة نينوي وقضاء الحويجة بكركوك، شمالي العراق، منذ انطلاق عمليات “قادمون يا نينوى” في 17 أكتوبر الماضي.

وصادقت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، برئاسة وزير الهجرة، والمهجرين العراقي جاسم محمد، على تخصيص مبالغ مالية لمحافظتي بابل والنجف، لإنشاء مجمعات لإسكان النازحين “كرفانات”.

وصرح محمد عقب اجتماع اللجنة، إن النازحين تم توزيعهم على مخيمات الوزارة، في محافظات إقليم كردستان وجنوب الموصل وشمال تكريت وكركوك، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في إغاثة وإيواء العوائل النازحة وتقديم المساعدات اللازمة العينية والغذائية والصحية.

وأشار إلى أن قرار اللجنة العليا تضمن تخصيص مبالغ مالية لمحافظتي بابل والنجف، جنوبي العراق، لإنشاء 500 كرفان بالمجمع السكني الواحد في كل من المحافظتين لإيواء الأسر النازحة.

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