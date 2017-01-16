أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مايوكا يخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

Google+ Print
مايوكا يخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة مايوكا يخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

> كتب أحمد توفيق

 

‎أخطر الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك مسئولى ناديه بموعد وصوله للقاهرة، مؤكدا أنه سيصل في الواحد صباح غدا الثلاثاء للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر  لها يوم ١٠ فبراير المقبل في الإمارات. 

 

وأوضح مايوكا لمسئولي الزمالك أن ظروف الطيران تسببت في تأخره في العودة للقاهرة بالموعد المحدد خاصة وأنه كان من المقرر أن يعود اليوم .  

 

وكان جهاز الزمالك تقدم بمذكرة ضد مايوكا لمجلس الإدارة بسبب تأخره في العودة للقاهرة ومن المقرر خضوعه للتحقيق فور الوصول.‎


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365