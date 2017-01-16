مايوكا يخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

كتب أحمد توفيق

‎أخطر الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك مسئولى ناديه بموعد وصوله للقاهرة، مؤكدا أنه سيصل في الواحد صباح غدا الثلاثاء للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم ١٠ فبراير المقبل في الإمارات.

وأوضح مايوكا لمسئولي الزمالك أن ظروف الطيران تسببت في تأخره في العودة للقاهرة بالموعد المحدد خاصة وأنه كان من المقرر أن يعود اليوم .

وكان جهاز الزمالك تقدم بمذكرة ضد مايوكا لمجلس الإدارة بسبب تأخره في العودة للقاهرة ومن المقرر خضوعه للتحقيق فور الوصول.‎