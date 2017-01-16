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«عبد العال»: قانون الإيجارات القديمة ليس له وجود من الناحية القانونية بالمجلس

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«عبد العال»: قانون الإيجارات القديمة ليس له وجود من الناحية القانونية بالمجلس «عبد العال»: قانون الإيجارات القديمة ليس له وجود من الناحية القانونية بالمجلس

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

 

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس، وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددًا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه من حق أى نائب التقدم بمشروع قانون، لافتًا إلى أنه لم يتم مناقشته فى لجنة الإسكان أو المجلس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتصل بشريحة كبيرة من المواطنين، كما أن الدستور نص على العدالة الاجتماعية ولا يمكن أن يمرر المجلس أى قانون يضر بالمواطنين، وجاء ذلك ردًا على ما أثاره عدد من النواب بشأن ما تردد من أنباء عن إقرار البرلمان قانون الإيجارات القديمة.

 

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