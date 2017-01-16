"ليدي آربلز بابيون أوتومات" ساعة جديدة من ابداع "فان كليف أند آربلز"

هذا العام كشفت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels عن أحد التصاميم العزيزة على قلبها منذ عشرينيات القرن الماضي في إطار جديد كلياً وهي ساعة "لايدي آربلز بابيون أوتومات" Lady Arpels Papillon Automate وتتميز هذه الساعة بنظام حركة حصري جديد يجسّد رفرفة أجنحة الفراشات التي ترافق مرور الوقت في لوحة مستوحاة من الأرياف الخلّابة. كما نجد مجموعة من البراعات الفنية التقليدية المختلفة التي تضيء المشهد الأثيري والتي تم تجميعها مع بعضها البعض في محترفات "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels لصناعة الساعات في سويسرا.

كما أن زخرفة ساعة "لايدي آربلز بابيون أوتومات" Lady Arpels Papillon Automate ملفتة للنظر بحق حيث اندمجت إثرها عدة حرف فنيّة لإبداع تأثير بارز بفضل استخدام عناصر ومستويات مختلفة. وبهدف تجسيد حيوية الطبيعة ورقتها في الوقت نفسه اعتمدت الدار تقنيات زخرفية عديدة.