مجوهرات النجمات تخطف الأبصار في الغولدن غلوبز!

أكملت النجمات العالميات أناقتهن مع فساتين السهرة في حفل توزيع جوائز الـ "غولدن غلوبز" Golden Globes بأجمل تصاميم المجوهرات، التي اخترنها من أرقى الدور العالمية، أضاءت هذه المجوهرات ببريقها الباهر إطلالات النجمات، وزادتها فخامة وتميّزاً.

وقد تنوّعت اختيارات النجمات بين الأقراط، والعقود، والخواتم، والأساور أيضاً، فاختارت النجمة "بلايك لايفلي" Blake Lively ـ مثلاً ـ أسوارة لافتة مزيّنة بحجر أخضر من دار "لورين شوارتز" Lorrain Schwartz. أمّا النجمة "جيسيكا بيل" Jessica Biel فقد اختارت مجوهرات مميزة من "تيفاتي أند كو" Tiffany&Co، ونسّقتها مع فستانها الرائع من "ايلي صعب" Elie Saab. واختارت النجمة "جيسيكا تشاستين" Jessica Chastain عقداً من الألماس فاخراً من "بياجيه" Piaget، ونسّقته مع فستانها الأزرق من "برادا" Prada. واختارت النجمة الشابة "فيليستي جونس" Felicity Jones أقراطاً من اللؤلؤ من "شانيل" Chanel بتنسيق مع فستانها الناعم من "غوتشي" Gucci. أمّا نجمة بوليوود "بريانكا شوبرا" Priyanka Chopra فقد اختارت عقداً من الألماس من دار "لورين شوارتز" Lorrain Schwartz، ونسقته مع فستانها الذهبي الذي اختارته من "رالف لورين" Ralph Lauren.

شاهدي أجمل خيارات المجوهرات النفيسة التي أكملت بها النجمات العالميات أناقتهن في حفل الـ "غولدن غلوبز" Golden Globes وأخبرينا رأيك بها.