الأهلي يؤجل ضم صانع ألعاب المحلة لنهاية الموسم

كتب رمضان حسن

أجّل النادى الأهلي، التعاقد مع محمد فخرى صانع ألعاب فريق غزل المحلة إلى نهاية الموسم الجارى، لوجود رغبة من الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فى التعاقد مع لاعب أفريقى فى هذا المركز خلال يناير الجارى.

ورغم الجدية التى شهدتها مفاوضات الأهلى مع اللاعب فى بادئ الأمر، إلا أنها توقفت تماما فى الوقت الحالى ليتم تأجيل هذا الملف حتى حلول الصيف المقبل.

كان فخرى طلب من مسئولى الأهلي، البت النهائى فى مصيره سواء بالتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية من عدمه، خاصة بعد تلقيه عرضا من الزمالك للحصول على جهوده لما يقدّمه من مستويات جيدة مع فريقه.