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الزمالك يقرر إحالة الزامبى مايوكا للتحقيق

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الزمالك يقرر إحالة الزامبى مايوكا للتحقيق الزمالك يقرر إحالة الزامبى مايوكا للتحقيق

>كتب أحمد توفيق

قرر مجلس الزمالك، إحالة الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق، إلى التحقيق بعد تخلفه عن الحضور إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته، التى حصل عليها عقب مواجهة الأهلى، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

لم يتمكن الجهاز الإدارى للزمالك من الوصول إلى مايوكا خلال الفترة الأخيرة، ما أثار الشكوك حول موقفه داخل قلعة ميت عقبة، بعد تردد أنباء عن دخول فى مفاوضات مع أحد الأندية التونسية.

 

من المقرر أن يخضع مايوكا للتحقيق فور العودة إلى القاهرة، وكان الزمالك قد قرر توقيع عقوبات مالية عليها وتم مضاعفتها اليوم بعد تخلفه لليوم الثالث على التوالى.

 


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