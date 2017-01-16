سيف بن زايد يعزي أسرة الشهيد الطنيجي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد عبد الرحمن الطنيجي الذي استشهد مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء اليوم "الاثنين" بمنطقة الرمس في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد وذويه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.