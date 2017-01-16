تقديم مبتكر للأطباق التايلاندية في "ميكونج" بـ"أنانتارا النخلة"

في مطعم "ميكونج"* الآسيوي بمنتجع "أنانتارا"، ثمة مفهوم جديد للطعام التايلاندي يتمثّل في "خان توك". والأخير عبارة عن مائدة مرتفعة، يلتف حولها أفراد العائلة، وترتبط بالاحفالات والترحيب بالضيوف في المناطق الشماليّة من تايلاند. وعلى هذه المائدة في "ميكونغ" بـ"أنانتارا"، فرصة للاجتماع حول ما لذّ وطاب من المأكولات التايلانديّة التقليدية، ومنها: سلطة الروبيان الحارّة وكعكة السمك التايلاندية وكاري الدجاج المفروم وكاري اللحم مع براعم الخيزران، وتُقدّم الأطباق المذكورة مع سلّة مستديرة حاوية الأرز المسلوق، والحلويات التايلاندية. تتمركز موائد "خان توك" في مناطق مكشوفة من المطعم وذات تصميم مُستوحى من عربة الركشة الآسيوية، مع توفّر فرصة حجز غرفة خاصة منفصلة تناسب الاحتفالات التي تتسم بالخصوصية.

إشارة إلى أن مطعم "ميكونج" متخصّص في الأطباق التقليدية التايلاندية والفيتنامية والصينية، وهو حائز على جوائز رفيعة. واسم "ميكونج"، يعود إلى نهر في جنوب شرق آسيا.

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* يستقبل مطعم "ميكونج" الزائرين كل اثنين، اعتبارًا من فبراير/شباط، وذلك من السادسة مساءً حتى الحادية عشر والنصف مساءً، مقابل 230 درهمًا للطعام حصرًا/للفرد.

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