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منتخب مصر يرتدي زي «علم مصر» في مواجهة «مالي»

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منتخب مصر يرتدي زي «علم مصر» في مواجهة «مالي» منتخب مصر يرتدي زي «علم مصر» في مواجهة «مالي»

منتخب - ارشيفية

أكد إيهاب لهيطة، مدير المصري لكرة القدم، أن المنتخب سيرتدى زيه التقليدي “القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء”، خلال مباراة المنتخب القادمة أمام مالي غدًا الثلاثاء،  في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وأضاف لهيطة ، خلال الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى ونظيره المالي، أن الإجتماع تناول جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد من الناحية الفنية والتحكيمية والطبية والاعلامية والتسويقية والأمنية، حيث طلب منسق المباراة ومنسق المجموعة الرابعة باتباع لوائح وقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والالتزام باللعب النظيف بما للفريقين من خبرة في المشاركات الإفريقية وحتى تخرج المباراة بشكل مشرف.

ومن جهتها ، أكدت المنسق العام، أن فريق مالى هو الفريق الأول والفريق المصري هو الفريق الثاني في المباراة رقم 8 ، ضمن منافسات بطولة الأمم، إذ تم الاتفاق على أن يرتدي منتخب مالي الزي الأصفر كاملا، ويرتدي حارس مرماه اللون الأزرق، أما الفريق المصري فيلعب بالزي التقليدي الأحمر والأبيض والأسود، على أن يرتدي حارس مرماه
> الزي الأخضر.

وطالبت المنسق بضرورة تواجد مسئول غرف الملابس بساعتين على الأكثر وترتيب الملابس في الغرفة المخصصة، حتى يتمكن تليفزيون الكاف من تصوير غرفة ملابس كل فريق قبل وصول اللاعبين، وفي حالة تأخر المسئول سيتم التصوير رغم وجود اللاعبين.

ومن المقرر أن يغادر الفريق المصري متوجهًا إلى ملعب المباراة في الساعة السادسة مساء.

ومن الناحية الطبية تقرر اختيار لاعبين اثنين من كل فريق للخضوع لتحليل المنشطات من خلال قرعة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، وإيناس مظهر المنسق الإعلامي للمنتخب، وعبد الله سيد مسؤول المهمات من الجانب المصري.

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