أحمد العجوز يعتذر عن تدريب نجوم المستقبل ويرد المقابل المادى

كتب هيثم عويس

اعتذر أحمد العجوز المدير الفنى لنجوم المستقبل، عن استكمال مهما عمله مع الفريق بدورى القسم الثانى بعد أقل من أسبوع قضاه مع الفريق ومباراة وحيدة قضاها معه أمام جمهورية شبين فى الأسبوع الخامس عشر وخسرها الفريق 2/3، مفضلا رد المقابل المادى الذى تقاضاه كمقدم تعاقد.

يذكر أن أحمد العجوز يعد المدير الفنى الرابع، الذى رحل عن تدريب نجوم المستقبل، حيث بدأ الفريق بياسر رضوان فى بداية الموسم، الذى رحل عن الفريق بعد الأسبوع الرابع بعد تحقيقه لنتائج رائعة، ثم حل بدلا منه عمرو أنور الذى رحل أيضا لتدريب إحدى الفرق السعودية، ثم طارق السعيد الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله أيضا بعد الخسارة من الشرقية للدخان فى الأسبوع الرابع عشر للمسابقة.