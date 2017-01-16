أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أحمد العجوز يعتذر عن تدريب نجوم المستقبل ويرد المقابل المادى

Google+ Print
أحمد العجوز يعتذر عن تدريب نجوم المستقبل ويرد المقابل المادى أحمد العجوز يعتذر عن تدريب نجوم المستقبل ويرد المقابل المادى

>كتب هيثم عويس

اعتذر أحمد العجوز المدير الفنى لنجوم المستقبل، عن استكمال مهما عمله مع الفريق بدورى القسم الثانى بعد أقل من أسبوع قضاه مع الفريق ومباراة وحيدة قضاها معه أمام جمهورية شبين فى الأسبوع الخامس عشر وخسرها الفريق 2/3، مفضلا رد المقابل المادى الذى تقاضاه كمقدم تعاقد.

 

يذكر أن أحمد العجوز يعد المدير الفنى الرابع، الذى رحل عن تدريب نجوم المستقبل، حيث بدأ الفريق بياسر رضوان فى بداية الموسم، الذى رحل عن الفريق بعد الأسبوع الرابع بعد تحقيقه لنتائج رائعة، ثم حل بدلا منه عمرو أنور الذى رحل أيضا لتدريب إحدى الفرق ، ثم طارق السعيد الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله أيضا بعد الخسارة من الشرقية للدخان فى الأسبوع الرابع عشر للمسابقة. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية