أحمد مرتضى: باسم مرسى لم يقدم أى عرض للزمالك وننتظر توقيعه

كتب أحمد توفيق

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يقدم عروضا رسمية للنادى حتى الآن.

وأكد باسم مرسى مهاجم الزمالك، أنه ينتظر وصول عرض رسمى من أحد الأندية الأوروبية، خلال الوقت الحالى لتقديمه للقلعة البيضاء.

ولم يوقع باسم مرسى على عقود تجديد عقده مع الزمالك، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ليدخل فى صدام عنيف مع مرتضى منصور رئيس النادى، الذى قرر خضوع اللاعب للتدريبات بقطاع الناشئين، بعيدا عن الفريق الأول لحين التجديد بشكل رسمى بعدما أكد مطالبة اللاعب بتأجيل حسم هذا الملف لنهاية الموسم.

وأكد أحمد مرتضى لـ"اليوم السابع"، أن باسم مرسى لم يقدم أى عرض رسمى والنادى ينتظر توقيعه على عقود التجديد خلال الأيام المقبلة، لغلق هذا الملف بشكل نهائى.