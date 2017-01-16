بالصور.. المنتخب العسكرى يختتم استعداداته لمواجهة بولندا

كتبت لبنى عبد الله

اختتم المنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر، استعداداته لمواجهة بولندا فى الثالثة عصراً غداً الثلاثاء، فى افتتاحية مشواره ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة حالياً بعمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

وحرص السفير المصرى والملحق العسكرى عقيد أركان حرب شريف عبدالله عامر، على حضور المران لتشجيع اللاعبين على تحقيق الفوز.

واستمر المران لمدة ساعة على ملعب البلاط السلطانى، الذى يبعد عن فندق الفريق بحوالى 40 دقيقة.

وركز محمد عمر خلال المران على الجوانب التكتيكية والتصويب من خارج المرمى والعرضيات، واستقر على التشكيلة النهائية التى يخوض بها اللقاء.

ويعتبر الجهاز الفنى اللقاء بوابة الدخول فى المنافسة على اللقب، والكل هدفه تحقيق فوز كبير يُدخل اللاعبين أجواء البطولة وتوجيه إنذار لبقية المنتخبات ورسالة تؤكد أن المنتخب المصرى جاء إلى مسقط للصعود لمنصة التتويج.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.