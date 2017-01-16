بالصور.. الخبراء الروس ينهون جولتهم بمطار الغردقة ويشيدون بإجراءات الأمن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنهى وفد الخبراء الروس، المكون من 7 أعضاء، اليوم الاثنين، جولته التى استمرت 5 أيام، تفقد خلالها الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار الغردقة الدولى، تمهيداً لعودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الوفد الأمنى الروسى بالإجراءات الأمنية بالمطار، وتنفيذ كافة الملاحظات الأمنية، وأبرزها تفعيل جهاز بصمة العين، مشيرين إلى أنهم قاموا بجولة بمدينة الغردقة وتفقد عدد من الأماكن المهمة وأعربوا عن رضاهم التام بالإجراءات الأمنية والوضع داخل المدينة.

والتقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، أعضاء الوفد بمحل إقامتهم بأحد فنادق مدينة الغردقة، بحضور القنصل العام الروسى، واللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير الأمن وقيادات المديرية، واللواء صادق الشورى مدير مطار الغردقة وقيادات المطار .

وأعرب محافظ البحر الأحمر، فى بيان له اليوم الاثنين، عن سعادته بلقاء القنصل الروسى ووفد خبراء الأمن الروسى، مشيرا إلى أن هناك علاقة تاريخية تربط بين مصر وروسيا، ووقوف الجانب الروسى مع مصر فى عدة مواقف، مؤكداً أن أهالى البحر الأحمر يشتاقون إلى عودة السياحة الروسية حيث تربطهم علاقات صداقة ومحبة فيما بينهم .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن الزيارات الأمنية المتعددة من الجانب الروسى إلى مطار الغردقة أدت إلى نقل الخبرات الروسية للجانب المصرى وزيادة الإجراءات الأمنية المتبعة والتى ترفع من مستوى كفاءة التأمين الأمنى فى مطارات البحر الأحمر، وتعطى انطباعا متميزا عن المطارات المصرية، مؤكدا تنفيذ التعليمات على أكمل وجه .

وأعلن المحافظ أن افتتاح القنصلية الروسية بالغردقة سيساهم فى خدمة السائحين الروس الذين يتواجدون بالمدينة السياحية، متمنياً فى نهاية اللقاء أن تعود السياحة الروسية إلى معدلاتها الطبيعة بمحافظة البحر الأحمر التى تعتبر مقصداً هاماً بالنسبة للسياحة الروسية .

من جانب آخر أكد مصدر بمطار الغردقة الدولى أن وفد خبراء الأمن الروسى تفقد صالات السفر والوصول وكذلك تفقد الأجهزة الجديدة والخاصة ببصمة العين، وأشاد أعضاء الوفد بالإجراءات الأمنية التى تفقدها بتمعن وبدقة والمتبعة داخل المطار .

وأشار المصدر إلى أن وفد خبراء الأمن الروسى المكون من 7 أعضاء تفقد المراحل بالمطار من بداية وصول الراكب حتى خروجه منه بالنسبة للوصول، وكذلك فى عملية السفر، وشاهد بيانا عمليا لعملية الكشف على الحقائب والركاب المتبعة وتعامل العاملين والأجهزة الأمنية مع الركاب وتقديم الخدمات لهم داخل المطار .

وأوضحت المصدر أن تلك الزيارة لوفود خبراء الأمن الروسى من المقرر أن تكون النهائية، والتى خلالها يتم إعداد تقرير مفصل عن الإجراءات داخل المطار وتقديمه للحكومة الروسية للسماح بعودة السياحة الروسية مرة أخرى للبحر الأحمر ومصر بشكل عام.