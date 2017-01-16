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إزالة 200 حضانة سمكية أقيمت على أرض مخصصة لمشروع بيت الوطن بدمياط

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إزالة 200 حضانة سمكية أقيمت على أرض مخصصة لمشروع بيت الوطن بدمياط إزالة 200 حضانة سمكية أقيمت على أرض مخصصة لمشروع بيت الوطن بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة موسعة لإزالة 200 حضانة " مزرعة سمكية" مقامة بالمخالفة على مساحة 114 فدان مخصصة لمشروع بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة.

وشارك فى الحملة قوات قسم شرطة دماط الجديدة، ومركز شرطة كفر البطيخ، وقسم شرطة التعمير وأمن جهاز مدينة دمياط الجديدة، وتمكنت الحملة من تنفيذ قرارات إزالة المزارع السمكية عن طريق ردمها باللودرات والمعدات.

من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة لـ"اليوم السابع" إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة  دون أى مقاومة من الاهالى، مؤكدا ان الحملة ستسمر غدا من اجل تمهيد الارض وتسليمها لمشروع بيت الوطن.


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