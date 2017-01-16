واشنطن تسلم تونس زوارق حربية عالية التطور كـ"منحة" لمواجهة الإرهاب

كتبت آمال رسلان

تسلمت تونس اليوم الاثنين دفعة من الزوارق الحربية عالية التطور، فى شكل هبة أمريكية لتعزيز جهودها فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط، وتسلمت تونس زورقين اليوم فى القاعدة العسكرية فى بنزرت، بعد أن كانت تسلمت اثنين العام الماضى، ويتوقع إضافة زورقين العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن وزير الدفاع فرحات الحرشانى قال: "الزوارق ذات تقنيات عالية جدًا، وستساعدنا فى محاربتنا للإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية"، وأضاف: "نعمل على تعزيز إمكانياتنا عبر منظومة متكاملة من خلال وضع أنظمة رادار لمراقبة كامل الشريط الحدودى من الشمال إلى الجنوب" على امتداد 1300 كيلومتر".

وقال السفير الأمريكى دانيال روبرستين لدى تسليم الهبة: "هذه الزوارق هى جزء من برنامج أوسع يتمثل فى اقتناء 26 من الزوارق، وهذا سيعزز من القدرة العملياتية لأصدقائنا فى البحرية التونسية".

وتابع السفير: "لديهم مهمات كثيرة لمحاربة الإرهاب وإدارة تدفق المهاجرين والحفاظ على الموارد السمكية وغيرها من المهمات. نحن نفتخر بشراكتنا الواثقة مع حلفائنا فى هذا المجال كما هو الحال فى المجالات الأمنية والعسكرية".

وأفاد السفير الأمريكى بأنه يتوقع وصول الدفعة الأولى من طائرات البلاك هوك العمودية فى النصف الأول من العام الجارى، ضمن صفقة أبرمت بين البلدين منذ 2014، وتشمل 12 طائرة لتعزيز قدرات الجيش التونسى فى تعقب الجماعات الإرهابية فى المناطق الوعرة.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأمريكية لتونس منذ 2011 ما يقارب 225 مليون دولار، بحسب السفارة الأمريكية، ويشمل ذلك التجهيزات والتدريب.