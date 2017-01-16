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"أنباء روسيا": القاهرة وموسكو ناقشا التحضيرات لمؤتمر الأستانة حول سوريا

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"أنباء روسيا": القاهرة وموسكو ناقشا التحضيرات لمؤتمر الأستانة حول سوريا "أنباء روسيا": القاهرة وموسكو ناقشا التحضيرات لمؤتمر الأستانة حول سوريا

>كتب – محمود محيى

ذكرت وكالة "أنباء روسيا" ، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى فى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، ناقش مع السفير المصرى فى روسيا محمد عبد الستار البدرى، التحضيرات لمؤتمر الأستانة حول سوريا المقرر انعقاده فى كازاخستان.

 

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها، اليوم أنه خلال المحادثة تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الساعة فى الأجندة الإقليمية، مع التركيز على المشاكل الدولية وحل الأزمة فى سوريا، بما فى ذلك فى سياق اجتماع 23 يناير فى عاصمة كازاخستان.

 

 

 


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