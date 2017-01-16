منى زكي: هذه أسوأ صفات الرجال ولهذا الرجل أقول لا تتزوّج

تحولت النجمة منى زكي من ضيفة الحلقة الأولى لبرنامج "قعدة رجالة" إلى صاحبة البيت، بعدما تولّت طرح الأسئلة على النجوم الثلاثة إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل، فأثارت وجهة نظر الرجال في مؤسسة الزواج، من دون أن تفصح عن أيّ معلومة عن مؤسستها الخاصة مع أحمد حلمي، عدا اعترافها بأنها تخلّت عن القليل من عصبيتها الزائدة .

فكرة البرنامج تقوم على انتحال كل فرد من الثلاثي شريف سلامة وإياد نصار ومكسيم خليل آراء بعض الرجال في قضية اجتماعية، ثم مواجهة الضيفة بهذا الرأي لمعرفة رأيها. وقدم شريف شخصية الزوج السعيد المتعاون مع زوجته والمحبّ لأطفاله والمؤمن بالمشاركة بين الرجل والمرأة، فشاركته منى الرأي بأن الزواج مؤسسة صعبة، ويجب على الزوج والزوجة الحفاظ عليها، بأن يتقبل كلٌّ منهما عيوب الآخر من دون السعي إلى تغييرها.

وكشفت زكي عن أنها كانت من صاحبات المزاج العصبي في بداية زواجها في الوقت الذي يتميز زوجها أحمد حلمي بهدوئه، مضيفة أنها هدأت من توترها الدائم بالتدريج بمرور الوقت.

وتحول الحوار مع إياد نصار المتقمص شخصية الزوج الكاره لروتين الزواج إلى معركة حقيقية، إذ شهرت خلالها منى زكي السكين بوجه إياد، مؤكدة أن الرجل الذي لا يقبل مشاركة امرأة حياته "معقد ولا يحبّ حتى نفسه"، وطالبته بعدم الزواج من الأساس والاستمتاع بالوحدة.

وقالت إن الرجل لا يعرف كيف يناقش أفكاره الرافضة لمؤسسة الزواج لأنها بلا منطق أصلاً، وطالبت الرجل قبل أن يتهم الزواج بالفشل أن يذهب لعلاج مشاكله النفسية والاجتماعية أولاً حتى يتمكن بعدها من حلّ أزماته مع زوجته.

الأزمة تعقدت أكثر مع الجزء الثالث بعدما قدّم مكسيم خليل شخصية الرجل الذي يخون زوجته لكسر الروتين والحفاظ على "مؤسسة الزواج" من الملل، فاتهمته منى بالنفاق الكامل، وقالت إنه صاحب ضمير ميت، وطالبته بتخيّل أن تقوم زوجته بنفس الفعل لنفس السبب.

كان من المنتظر أن تشهد الفقرة الأخيرة مصارحة منى بالحقيقة والاستماع إلى التفاصيل الخاصة بنجاح حياتها الزوجية. ولكن المفاجأة أن منى رحلت، وانتهت الحلقة من دون أن تتحدث عن تجربتها الخاصة، علماً بأنها صاحبة واحدة من أفضل حالات الزواج بين النجوم في الوسط الفني. ويبدو أنّ فريق الاعداد أراد أن يخفف من انفعالاتها، لأن الحلقة تمّ تسجيلها في الأيام الأخيرة من حملها، لدرجة أنها هددت بأنها ستلد داخل موقع التصوير من الانفعال.

المثير أن فريق إعداد البرنامج نشر عبر صفحته الخاصة أسئلة من الكواليس محرجة جداً لمنى التي أجابت عليها بعفوية، وكان من الأجدر عرضها داخل الحلقة، إذ اعترفت بأنها اعتدت بالضرب على رجل واحد حاول مضايقتها أثناء قيادتها السيارة، وقالت إنها لو حكمت العالم فستسعى لتعليم الرجال المزيد من التواضع والتعاون مع المرأة. وقالت إنّ أسوأ صفات في الرجالة هي الأنانية وعدم تحمل المسؤولية. وقالت إنه لا توجد ميزة واحدة للرجل تنقص المرأة، وتمنت من بين كلّ القوى الخارقة أن توهب "قراءة الأفكار".

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