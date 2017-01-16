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هؤلاء هم أبرز نجوم حفلات "هلا فبراير 2017" في الكويت

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الإثنين 16-01-2017 17:12

الرياض – عماد الحكمي

قائمة طويلة من نجوم الأغنية العربية، يقدمها مهرجان "هلا فبراير 2017" في مقدمتهم الفنان محمد عبده الذي بات جزءاً من نكهة المهرجانات العربية، ويترقّبه عشاقه سنوياً في المهرجان الخليجي الأكثر تنوعاً في الأسماء المشاركة.
وستنطلق فعاليات المهرجان في نهاية يناير، ومن أبرز الأسماء التي أعلنت عنها اللجنة المنظِّمة لاحتفالات "هلا فبراير"، إضافة إلى فنان العرب محمد عبده، الفنان راشد الماجد، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، وأنغام، وعدد آخر من النجوم.
وسيسجل المهرجان عودة الفنان راشد الماجد بعد غياب دام 8 أعوام عن جمهور الكويت.
وقد وزّع المنظمون الفنانين المشاركين على 6 حفلات، ستبدأ في الـ 26 من يناير، وتنتهي آخر حفلة في الـ 17 من فبراير، وروعي في التقسيم الجماهيرية، واللون الغنائي، والحضور على المسرح، وجاء جدول الحفلات على النحو الآتي:
26 يناير عبدالله الرويشد، وأصيل أبو بكر، 27 يناير رابح صقر ونوال الكويتية، 2 فبراير عبد الوهاب ونبيل شعيل، ويغني فنان العرب محمد عبده، وأصالة نصري في 3 فبراير، وفي 16 فبراير سيكون الجمهور على موعد مع ماجد المهندس وأنغام، ويختتم المهرجان "سندباد الأغنية الخليجية" راشد الماجد يوم 17 فبراير.

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