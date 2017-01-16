تامر حسني يعوض غيابه عن حفل زفاف مراد يلدريم وإيمان الباني

طلب المطرب تامر حسني إجازة من صناع فيلم "تصبح على خير" ومسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز، ليتفرغ لتعويض غيابه القسري عن حفل زفاف الممثل التركي مراد يلدريم على صديقة زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني بمدينة أسطنبول بتركيا، وقرر أن يسافر برفقة زوجته بسمة بوسيل للمملكة المغربية 23 يناير الجاري لحضور حفل الزفاف الثاني للعروسين الذي أعلن عن موعده ولكن لم يتحدد مكانه حتى اللحظة.

تامر تم تعطيل سفره لحضور الحفل الأول للزفاف بتركيا لأسباب قيل إنها متعلقة بالحصول على الموافقة الأمنية، وشاركت زوجته بسمة بوسيل بمفردها بحفل الزفاف حيث سبقته إلى اسطنبول للوقوف بجوار صديقتها إيمان الباني، ومنعاً لتكرار الأزمة، قرر تامر أن يسافرا معاً للمغرب وأن يشاركا بحفل الزفاف، ورفض الكشف عن مشاركته بالغناء أو إعداده أغنية خاصة للعروسين، ولكن تامر اعتاد على مجاملة أصدقائه بالغناء في مناسباتهم الخاصة.

بسمة بوسيل لن تظهر وحيدة بحفل زفاف صديقتها المقربة إيمان الباني.. فهذه المرة زوجها تامر حسني لن يدعها تسافر بمفردها.