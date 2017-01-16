رسالة اعتذار من شريهان لممثلة شابة بسبب هذا الفيديو

وجهت النجمة شريهان رسالة اعتذار ومحبة خاصة جداً للنجمة الشابة ياسمين رئيس، رداً على مقطع فيديو أطلقته الأخيرة عبر حسابها بموقع إنستقرام للتعبير عن حزنها لأنها لم تستطع الوصول للسلام على شريهان باحتفالية عودتها للحياة الفنية، والمفاجأة أن شريهان لم تكتف بالاعتذار بل قطعت على نفسها وعداً بتدبير لقاء خاص مع ياسمين.

البداية كانت عند ياسمين رئيس التي نشرت مقطعاً مصوراً تضمن رسالة منها للفنانة شريهان للتعبير عن حبها وقالت فيه كل ما كانت تود قوله لو سنحت لها الفرصة ووصلت لشريهان، ولكن التزاحم الشديد حول النجمة الكبيرة حال دون حدوث هذا اللقاء.

وجاء الرد بعد ستة أيام كاملة من الفنانة شريهان التي أعادت نشر المقطع وعلقت عليه قائلة: حَبيبَتي #ياسمين_رئيس يا ورده جميلة رائعة الإبداع في الفن المصري، يا زهرة رائعة الصدق والطبيعية والتلقائية، أنا التي تعتذر لكي يا غاليتي، وأعدك بلقاء بيننا قريب جداً سيسعد قلبي أنا. #شريهان.