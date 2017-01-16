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لماذا اعتذرت شيرين عبد الوهاب عن حفل أوبرا دبي؟

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الإثنين 16-01-2017 17:43

فجأة تقدمت النجمة عبد الوهاب باعتذار لكل جمهورها بدولة الإمارات عن عدم قدرتها على تقديم حفلها المنتظر بمسرح أوبرا دبي في 3 فبراير المقبل، نظراً لارتباطها بإحياء عدة حفلات في الموعد نفسه، بعدما تبين ضرورة مشاركتها بحفل "مرتفعات طابا" المقرر يوم 27 يناير الجاري ثم السفر برفقة زميلتها أنغام لإحياء حفلات مهرجان فبراير بالكويت، وما بين الحفلين عليها متابعة الحلقات الأولى لبرنامجها الجديد "شيري استديو" والتخطيط لمفاجأة كبرى ستقوم بتصويرها عقب الاحتفال بعيد الفطر.

شيرين ظلت حتى اللحظات الأخيرة تحاول التنسيق بين حفلها "المهم" بمرتفعات طابا يوم 27 يناير وبين السفر لدبي قبل الأول من فبراير للتجهيز لأول حفل لها على مسرح أوبرا دبي يوم 3 من الشهر نفسه، ثم الطيران للكويت للمشاركة بمهرجان فبراير خاصة وأنها ممثلة مع أنغام فقط، واتخذت بالنهاية قرارها بتأجيل ظهورها على مسرح دبي لضمان أن يكون حفلها الأول "يليق بمكانتها"، خاصة أن المسرح نفسه سيشهد بنفس الوقت حفلات لكبار نجوم الطرب العربي وبمقدمتهم الهضبة.

ما بين زحمة الحفلات والتركيز للدعاية لبرنامجها الجديد "شيري استديو" حسمت شيرين موقفها من تكرار تجربة التمثيل، وأكدت أن عملها القادم لن يكون مسلسلاً درامياً كما توقع البعض، وإنما فيلم استعراضي غنائي من بطولتها بالمشاركة مع صديقتها المقربة منة شلبي، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير، وهو قيد الكتابة حالياً ومن المنتظر البدء بتصويره بعد انتهاء منة من تصوير مسلسلها الجديد "واحة الغروب".

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سيدتي

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