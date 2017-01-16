أغنية "شفت" لحسين الجسمي تأسر محبيه وتتجاوز نصف مليون مشاهدة

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي "ديمو" أغنية "شفت"، مسجلاً تعاونه الأول مع الشاعر السعودي "تركي"، والثاني مع الملحن المبدع ياسر بوعلي. وحققت الأغنية بعد 24 ساعة من طرحها في موقع "يوتيوب" أكثر من ربع مليون مشاهدة، تحدث على إثرها الجسمي قائلاً: "الحمد لله، ما يخرج من القلب يصل الى القلب".

وطرح الجسمي "ديمو" أغنية "شفت" في صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إضافة إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية والخاصة به، التي يتم تحديثها واستخدامها وفق أحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في العالم.

ورحب الجمهور بهذا التعاون، لكون تركي أحد أهم الأسماء في الأغنية السعودية والخليجية، وله مجموعة من الأعمال التي مازالت تحقق نجاحات كبيرة منذ سنوات، متمنين أن يتواصل التعاون بينهما، وأن تكون هذه الأغنية البداية الأولى لـ "تعاونات" مقبلة، لاسيما أن رومانسية كلمات تركي تتفق مع إحساس الجسمي، على حد وصفهم.