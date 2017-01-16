mbc مصر تعرض مسلسل «بنات سوبر مان» لثانى مرة بداية من الأربعاء المقبل

بعد نجاح عرضه فى رمضان الماضى ،يعرض المسلسل الكوميدي الفانتازي “بنات سوبر مان”،للمرة الثانية فى التاسعه مساء الاربعاء المقبل 18يناير عبر قناة mbcمصر.

> المسلسل كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه حسام علي،اما بطولته فلكل من شيري عادل، يسرا اللوزي، ريهام حجاج، إنتصار، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، أحمد صيام، وكريم عفيفي.

وتدور أحدث مسلسل “بنات سوبر مان ” في أجواء أسطورية حول شخصية “سوبر مان” الذي يزور مصر لمهمة خاصة، ولكنه يغير وجهته ويقع في حب إمرأة وينجب منها ثلاث فتيات يملُكن قوة خارقة، وفي أجواء من الفانتازيا الساخرة تتواصل أحداث المسلسل الكوميدي، مع المُحاولات المُستمرة من جانب “قرني” بيومي فؤاد إستقطابهن للعمل في الملهي الليلي الذي يمُلكه.