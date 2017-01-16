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إحالة إدارة المتابعة بـ"تموين الدقهلية" للتحقيق بسبب التقصير

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إحالة إدارة المتابعة بـ"تموين الدقهلية" للتحقيق بسبب التقصير إحالة إدارة المتابعة بـ"تموين الدقهلية" للتحقيق بسبب التقصير

> الدقهلية - محمد حيزة

أحال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إدارة المتابعة بمديرية المسئولة عن المنطقة للتحقيق، بسبب الاهمال والتقصير، خلال جولة مفاجؤة بالمنصورة.

وتفقد المحافظ جمعية تعاون جمال الدين الأفغانى بشارع الأتوبيس بالمنصورة، و قرر تكليف وكيل وزارة التموين، بعمل محضر جرد للجمعية وماكينة صرف السلع على الطبيعة، واستدعاء مدير الشركة العامة للسلع الغذائية، وتحديد مواعيد توريد السلع للجمعيات موجها لوكيل التموين "لو لقيت المنظر دا تانى هشيلك انت والمفروض موظفينك يشوفوا السلع متوفرة بالجمعيات ولا لا".

وكلف السكرتير المساعد بمتابعة رفع كفاءة الجمعية وتطويرها خلال أسبوعين، والا إغلاقها، وقد شدد المحافظ فى حديثه إلى المواطنين بعدم دفع أكثر من نصف جنيه رسم دمغة للبطاقة، كما وجه المدير الجمعية بتعليق بانر بكافة البيانات على واجهة الجمعية يوضح مواعيد الصرف والحصة، كذلك وجه لمدير الشركة العامة للسلع بتوفير كافة الكميات فى المدد المحددة، كذلك تم تكليف السكرتير المساعد للتنسيق مع وكيل التموين ومباحث التموين والسلع الغذائية والمتابعة بتشكيل لجنة للمرور على كافة الجمعيات بالمحافظة، ورفع كفاءة جميع الجمعيات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتواصل مع وزير التموين لمد فترة صرف حصص التموين، حتى اليوم العاشر من الشهر التالي، وللمواطن حرية اختيار السلع التموينية التى يريدها، كما شدد على إلزام كل جمعية وبقال بتسليم الحصة كاملة للمواطن، حسب اختياره وجرد شهرى لكافة الجمعيات بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه لن يسمح بضياع حق المواطن ولن أتركه فريسة للمتلاعبين وأطالب بتغليظ عقوبة التلاعب بالمواطنين.

 


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