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نقل ثلاثة من العاملين بإدارة شبين الكوم لعدم تحريهم الدقة فى الحسابات

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نقل ثلاثة من العاملين بإدارة شبين الكوم لعدم تحريهم الدقة فى الحسابات نقل ثلاثة من العاملين بإدارة شبين الكوم لعدم تحريهم الدقة فى الحسابات

>المنوفية - محمود شاكر

وافقت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على ابعاد ثلاثة من العاملين بإدارة شبين الكوم الى خارجها .

وأكدت وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية، أن القرار جاء لحين انتهاء التحقيقات التى تتم بمعرفة النيابة الادارية المختصة بماهو منسوب اليهم من عدم تحريهم الدقة فى احتساب التكاليف المالية لحكم قضائى .

ومن جانب أخر، قامت وكيل الوزارة بالمرور على غرفة التبريد للانسولين والادوية التى تحتاج الى حفظ فى درجة حرارة منخفضة ،واوصت بوجوب وضع طفاية حريق بجوارها .

كما تفقدت وكيل الوزارة مغسلة السيارات بجراج المديرية ، ومتابعة انشاء  2 مخزن جديد للادوية ومستلزمات الكلى، كما اوصت بسرعة الانتهاء من جميع الاعمال .

 

 


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