القبض على المسئول العسكرى لإحدى كتائب داعش ومعاونه جنوب بغداد

بغداد(أ ش أ)

تمكنت قوة من فرقة المشاة 17 بالجيش العراقى من إلقاء القبض على المسئول العسكرى لإحدى كتائب داعش تابعة لولاية جنوب بغداد مع أحد معاونيه..وتم العثور على مخبأ ضمن منطقة العمية جنوبى العاصمة العراقية يحوى 10 عبوات ناسفة و24 قذيفة و384 صاعقا وبطاريات للتفجير ومواد متفجرة تزن 2 كيلوجرام.

وعلى صعيد متصل .. تمكنت قوات الجيش العراقى بالمحور الشمالى شرقى مدينة الموصل اليوم الاثنين، من السيطرة على حيين جديدين بالساحل الأيسر للموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، ليرتفع عدد الأحياء التى حررتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى إلى 58 حيا من أصل 65 إجمالى أحياء شرقى الموصل.

وقال قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق عبدالأمير يارالله، فى تصريح صحفى، أن القوات حررت حيى الكندى والقيروان ورفعت العلم العراقى فوقهما بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد حررت 56 من أحياء الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل من قبضة داعش منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوى فى 17 أكتوبر الماضى، وأنها بدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر وتمكنت من الوصول إلى ضفة نهر دجلة وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالى خمسة تربط شطرى الموصل.

يذكر أن قوات "مكافحة الإرهاب" تمكنت فى المرحلة الأولى من عمليات (قادمون يا نينوى) التى انتهت يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر من تحرير 40 حيا من أصل 65 إجمالى أحياء شرقى الموصل.

كما سيطرت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية، اليوم الاثنين، على حى "الجماسة" وانتزعته من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وتواصل التقدم فى حى "النبى يونس" بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل.. صرح بذلك قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله.