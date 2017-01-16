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"طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة إيرباص "ايه-320 نيو"

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"طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة إيرباص "ايه-320 نيو" "طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة إيرباص "ايه-320 نيو"

>الرياض (أ ف ب)

وقعت شركة "طيران ناس" للرحلات المتدنية الكلفة الاثنين فى الرياض اتفاقا لشراء ثمانين طائرة إيرباص "ايه-320 نيو" بقيمة 8.6 مليارات دولار يتضمن أيضا خيار شراء 40 طائرة أخرى لم يحدد طرازها.

 

وكانت شركة المملكة القابضة التى يرأسها الامير الوليد بن طلال التى تملك 34% من أسهم "طيران ناس" أعلنت الخميس عن الاتفاق لكن بدون تحديد عدد الطائرات التى ستطلبها.

 

وأعلن رئيس مجلس ادارة الشركة عايض الجعيد خلال حفل توقيع العقد أن الطلبية ستتيح لشركته مواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلية للطيران.

 

ووقع بندر المهنا الرئيس التنفيذى لمجموعة ناس القابضة التى تضم "طيران ناس" العقد مع فؤاد عطار مدير الشركة المصنعة الأوروبية فى الشرق الاوسط. وأكد أن الطلبية ستتيح لطيران ناس أن تلعب دورا اساسيا فى سوق النقل الجوى الاقليمى.

 

وقال مسئولون فى شركة طيران ناس إن تسليم الطائرات الجديدة سيبدأ فى 2018 على أن يمتد حتى العام 2026.

 


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مصر 365

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