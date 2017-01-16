"الهلال الأحمر الكويتى" توزع 860 كرتونة سلع غذائية على نازحى الموصل

وكالات الأنباء

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن جمعية الهلال الأحمر الكويتى، وزعت، اليوم الاثنين، 860 سلة غذائية على نازحى مدينة الموصل العراقية المقيمين خارج مخيمات منطقة (كسنزان) بإقليم كردستان العراق، بإشراف القنصلية العامة لدولة الكويت لدى أربيل.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية، يوسف فهد المعراج، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن توزيع السلات الغذائية يأتى استكمالًا للحملة التى دشنتها الجمعية لمساعدة نازحى الموصل، موضحًا أن مساعدات اليوم تم تقديمها لأكثر من خمسة آلاف شخص بالتعاون مع (مؤسسة البارزانى الخيرية).

وأشار المعراج، إلى أن المساعدات الإنسانية الكويتية تأتى تلبية للمبادرة الإنسانية، لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب العراقى والوقوف بجانبه.

وأوضح أن الحملة ستستمر لتشمل عددًا كبيرًا من النازحين العراقيين سواء فى المخيمات أو خارجها لتقديم المساعدات التى تتنوع بحسب احتياج النازحين إليها.

وبدوره، أشاد عضو مجلس محافظة أربيل، فلامرز هركى، بالمساعدات الكويتية المقدمة للنازحين العراقيين فى الإقليم، معربًا فى تصريح لـ(كونا)، عن "الشكر الجزيل" لدولة الكويت، أميرًا وحكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب الشعب العراقى فى محنته وتقديم المساعدات الإنسانية له فى مختلف المجالات.

وقال، إن دولة الكويت لم تكتف بتوزيع المواد الغذائية، بل نفذت مشاريع مهمة فى خدمة النازحين مثل بناء المدارس والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن استمرار المساعدات يعكس أصالة الشعب الكويتى ويترجم العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.

ودعا "هركى"، فى هذا المجال دولة الكويت ومنظماتها الإنسانية إلى مواصلة مد يد العون للنازحين العراقيين الذين أثقلوا كاهل حكومة الإقليم.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، أبرمت اليوم الاثنين، عقدين مع أحدى الشركات العاملة فى إقليم كردستان، لبناء 5 مدارس و3 مراكز صحية فى مدينتى (أربيل) و(دهوك) لمساعدة النازحين العراقيين.