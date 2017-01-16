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رئيس بيلاروسيا يغادر القاهرة بعد زيارة 3 أيام

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رئيس بيلاروسيا يغادر القاهرة بعد زيارة 3 أيام رئيس بيلاروسيا يغادر القاهرة بعد زيارة 3 أيام

 

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي أليكساندر لوكاشينو رئيس بيلاروسيا ، بعد زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام , التقي خلالها الرئيس .

بحث الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب بجانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك , وخاصة الاقتصادية بجانب التطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والأزمات الإقليمية في سوريا وليبيا والعراق وفلسطين والجهود المصرية في كل منها ومكافحة الإرهاب.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على 9 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرنامج عمل بين البلدين، كما التقي رئيس بيلاروسيا خلال زيارته رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البيلاروسى ألكساندر لوكاشينكو افتتحا معرضًا للمنتجات الزراعية والنقل، بحضور 10 وزراء بيلاروسيين ونظرائهم المصريين وأكثر من 40 شركة عملاقة.

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