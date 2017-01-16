بعد حكم الإدارية العليا.. نجوم الفن يرفعون شعار«تيران وصنافير مصرية»

حرص المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف ،على التعبير عن سعادته بالحكم الصادر عن المحكمه الاداريه العليا بمصرية جزيرتى “تيران وصنافير”،وشاركه نخبة من الفنانين .

> خالد نشر الفيديو الخاص بالنطق بالحكم عبر صفحته بموقع “فيس بوك “،وكتب “تيران وصنافير ..مصرية”

> بينما علقت الفنانة تيسير فهمى ،” سعودي علي التليفزيون بيهدد بمقاطعة السعوديه لمصر وبيقول ان القضاء المصري ليس له الحق في الحكم في هذه القضيه وانا بقول له مصريه مصريه”

> ووصف المخرج محمد دياب الحكم بانه “لحظة تاريخية”،بينما قال شقيقه المؤلف خالد دياب ” حكم مجلس الدولة ان تيران وصنافير مصرية أمل في مصر”

وعبر المطرب حمزة نمرة عن سعادته بالحكم. الصادر اليوم الأثنين من المحكمة الإدارية العليا ، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية،

> وكتب حمزة نمرة عبر حسابه على موقع “تويتر”اهو بالعقل من غير زيطة استنينا المحكمة تفصل وتحكم بكلمة الحق. ودلوقتي بالأدب وبالوطنية وبالقانون وبالفم المليان بنقول تيران وصنافير مصرية”.