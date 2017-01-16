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غدًا.. أسامة كمال ضيف «المانيفستو» على راديو 9090

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غدًا.. أسامة كمال ضيف «المانيفستو» على راديو 9090 غدًا.. أسامة كمال ضيف «المانيفستو» على راديو 9090

أسامة كمال

كتبت – إنجي لطفي

يحل الإعلامي أسامة كمال، غدًا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج “المانيفستو” الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على راديو “9090″، وذلك للحديث حول أبرز مستجدات الساحة السياسية والإعلامية خلال الآونة القليلة الماضية والراهنة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويدور الحوار أيضًا حول فترة غياب “كمال” عن الساحة الإعلامية بعد إنهاء تعاقده على تقديم برنامجه الأخير بـ”القاهرة والناس”، وحتى ظهوره من جديد على شاشة قنوات “” لتقديم برنامجه المسائي الحواري.

وكانت قنوات “dmc”، قد تعاقدت مع الإعلامي أسامة كمال على تقديم برنامج حواري مسائي على قناتها العامة بالاشتراك مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي كانت أولى حلقاته أول أمس.

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