محمد بن زايد يستقبل عددا من رؤساء الدول على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عددا من رؤساء الدول المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل وذلك على هامش الفعاليات التي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة .

فقد استقبل سموه كلا من فخامة هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي وفخامة داني فور رئيس جمهورية سيشيل وفخامة لويس غييرمو سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا وفخامة بوشبا كمال دهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديموقراطية، حيث بحث سموه معهم كلا على حدة علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تهم القمة العالمية لطاقة المستقبل والمشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها الحكومات والمؤسسات والشركات العالمية للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق بدائل مناسبة ونظيفة للطاقة المتجددة.

حضر اللقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.