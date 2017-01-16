مجلس الوزراء: لا صحة لفرض سلع إجبارية على المواطنين ببطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة التموين سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وقال المركز إن وزارة التموين أكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أية سلع على البطاقات التموينية، كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها، مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن المواطن له الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالى، وذلك حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته، وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد فى بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة.