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«الشرقية للدخان» للهوكى يصل القاهرة بعد حصوله علي البطولة الأفريقية للأندية

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«الشرقية للدخان» للهوكى يصل القاهرة بعد حصوله علي البطولة الأفريقية للأندية «الشرقية للدخان» للهوكى يصل القاهرة بعد حصوله علي البطولة الأفريقية للأندية

الشرقية للدخان للهوكي

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الشرقية للدخان للهوكى الحاصلة على لقب البطولة الأفريقية للأندية، التى اختتمت أمس الأحد، في كينيا بعد الفوز على الشرطة الكيني 3/2 بالشوط أوت الفاصل فى إطار نهائى البطولة .

وحرص اللواء هانى حمودة، رئيس اتحاد الهوكى، علي استقبال البعثة فى بالمطار.

كان قد تأهل الفريق المصري للنهائي بعد الفوز على باطيلى وريارز الكينى بنتيجة 4/2 بالشوط أوت، فيما تأهل الفريق الكينى بعد الفوز على الشرطة الغانى 4/1.

يذكر أن، فريق الشرقية للدخان قد تأهل إلى دور نصف النهائى كأول مجموعته الأولى،  بعدما شهدت مشاركته فى الدور التمهيدى الفوز على فرق كل من ويثيرهيد الأوغندى وأيكس شيكرز الغانى ، ووانانشى الأوغندى،  وتلقى خسارة واحدة فقط أمام البوليس الكينى .

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