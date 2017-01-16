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عماد متعب حديث الأهلاوية بعد حلقة عمرو أديب

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عماد متعب حديث الأهلاوية بعد حلقة عمرو أديب عماد متعب حديث الأهلاوية بعد حلقة عمرو أديب

>كتب رمضان حسن

نال عماد متعب مهاجم الأهلي، إعجاب جماهير النادى الأحمر بعد تصريحاته أمس "الأحد" لبرنامج كل يوم مع الإعلامى عمرو أديب، والتى أكد فيها أنه لن يتخلى عن فريقه بل ويتمنى الاستمرار داخل قلعة الجزيرة لأطول فترة ممكنة.

 

كما ردّ متعب الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الكروى الجارى، على حقيقة ما أثير عن وجود مفاوضات مع الزمالك لضمه نهاية الموسم وقال: "حاول مسئول الاتصال بى لكن رفضت الرد على الهاتف وطلبت من صديق مقرّب لى نقل رسالتى بأننى لن ألعب فى إلا للأهلى ولا يمكننى ارتداء الفانلة البيضاء رغم تقديرى الشديد لجماهير الزمالك".

 

كما علّق متعب عن عدم ضمه لقائمة لبطولة أمم أفريقيا 2017 المقامة فى الجابون، وقال إنه كان يتمنى أن يكون مع المنتخب، خاصةً أن مصر بعيدة عن المشاركة فى البطولة منذ 6 سنوات، موضحًا أن عدم اختياره طبيعى لأنه لم يشارك مع الأهلى فى الفترة الأخيرة، وهناك آخرون أحق أن يكونوا موجودين مع الفراعنة.


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مصر 365

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