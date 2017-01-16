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غدا.. وزير الشباب يجتمع مع لجنة وزارية لبحث تقنين أوضاع الشباب المفرج عنهم

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غدا.. وزير الشباب يجتمع مع لجنة وزارية لبحث تقنين أوضاع الشباب المفرج عنهم غدا.. وزير الشباب يجتمع مع لجنة وزارية لبحث تقنين أوضاع الشباب المفرج عنهم

>كتبت أسماء عمر

يجتمع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب غدا الثلاثاء، مع لجنة وزارية تتألف من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ووزير التعليم العالى، والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى والقوى العاملة محمد سعفان لبحث ومناقشة تقنين أوضاع الشباب المفرج عنهم.

 

وكان الاجتماع الأول قد عنى ببحث كيفية عودة الشباب المفرج عنهم كدفعه أولى إلى حياتهم الطبيعية عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ومعظمهم من طلبة الجامعات.

 

 

يذكر أن اللجنة كانت قد استعانت فى اجتماعها الأول بالدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى.

 


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