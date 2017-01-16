أبو جريشة ينشر صورة مع ابنته على إنستجرام

ياسمين يحيى

قام محمد محسن أبو جريشة لاعب فريق الإسماعيلى السابق والمدرب العام الحالى للفريق، بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، برفقة ابنته الصغيرة.

ينتمى أبو جريشة إلى عائلة جريشة أحد العائلات الكروية الشهيرة، ومن أشهر لاعبيها على أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية.

كان محمد محسن أبو جريشة قد احترف فى الدورى الصينى عام 2008، وشارك مع المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2006 أمام الكاميرون، بالإضافة إلى مشاركته فى كأس القارات 2009.

يذكر أن الإسماعيلى دخل فى مفاوضات جادة مع شركة سبورتا السعودية من أجل توريد ملابس الفريق الأول والفرق الرياضية بقلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إنهاء التعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية التى كانت مسئولة عن توريد الأطقم الرياضية لقلعة الدراويش خلال الفترة الماضية، ولكن تأخرها عن تسليم أطقم الموسم الحالى خلال المدة المحددة دفع مسئولى الدراويش لفسخ العقد معها من طرف واحد.