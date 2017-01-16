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اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

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اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

>كتب محمد ربيع

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس ، والتى تنطلق يوم 5 فبراير المقبل، وتم إعلان مواعيد 6 مباريات فقط، فى حين لم يتحدد موعد مباراتى الأهلي مع الداخلية، وحرس الحدود مع الفائز من الزمالك والأولمبى، بسبب مشاركة فى أمم أفريقيا، وكذلك لعدم اقامة مباراة دور الـ32 بين الزمالك والأولمبى لخوض الزمالك مؤجلات الدورى فى الوقت الذى أقيمت فيه مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

المصرى والإنتاج الحربى يوم 5 فبراير فى الرابعة عصرا على ملعب حرس الحدود، الشرقية وطلائع الجيش يوم 7 فبراير فى الرابعة عصرا على ملعب الجيش بالسويس، وادى دجلة وطنطا يوم 7 فبراير فى السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، الاتحاد وإنبى يوم 8 فبراير فى الرابعة عصرا على ملعب السويس الجديد، مصر المقاصة وبتروجت يوم 8 فبراير فى السابعة مساء باستاد القاهرة، الإسماعيلى وسموحة يوم 9 فبراير فى السادسة مساء على استاد بتروسبورت.

 

 


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