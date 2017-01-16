أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

منير عقيلة عن الرحيل من تدريب الشرقية: "قرار نهائى لا رجعة فيه"

Google+ Print
منير عقيلة عن الرحيل من تدريب الشرقية: "قرار نهائى لا رجعة فيه" منير عقيلة عن الرحيل من تدريب الشرقية: "قرار نهائى لا رجعة فيه"

>كتبت لبنى عبد الله

أكد منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، أن استقالته من تدريب الفريق نهائية ولا رجعة فيها.

 

وقال عقيلة لـ"اليوم السابع": "سئمت من كثرة التخبط وعدم الاستقرار، الذى يعانى منه الفريق الشرقاوى وغادرت المعسكر برفقة جهازى الفنى بالكامل".

 

وأضاف المدير الفنى السابق للشرقية: "لم أتلق أية اتصالات هاتفية من المسئولين عن النادى، ولا أعلم مصير الفريق فى الساعات المقبلة، وقرارى نهائى لا رجعة فيه".

 

وكان عقيلة قد غادر معسكر الفريق الشرقاوى بالقاهرة قبل ساعات من المباراة الودية أمام أبو كبير، معلنا الرحيل بعد تأكده من تبخر الوعود التى حصل عليها بدعم الشرقية بصفقات قوية تساعد على انتشاله من قاع الدورى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365