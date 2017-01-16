منير عقيلة عن الرحيل من تدريب الشرقية: "قرار نهائى لا رجعة فيه"

كتبت لبنى عبد الله

أكد منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، أن استقالته من تدريب الفريق نهائية ولا رجعة فيها.

وقال عقيلة لـ"اليوم السابع": "سئمت من كثرة التخبط وعدم الاستقرار، الذى يعانى منه الفريق الشرقاوى وغادرت المعسكر برفقة جهازى الفنى بالكامل".

وأضاف المدير الفنى السابق للشرقية: "لم أتلق أية اتصالات هاتفية من المسئولين عن النادى، ولا أعلم مصير الفريق فى الساعات المقبلة، وقرارى نهائى لا رجعة فيه".

وكان عقيلة قد غادر معسكر الفريق الشرقاوى بالقاهرة قبل ساعات من المباراة الودية أمام أبو كبير، معلنا الرحيل بعد تأكده من تبخر الوعود التى حصل عليها بدعم الشرقية بصفقات قوية تساعد على انتشاله من قاع الدورى.