"تعليم مطروح":إنتهاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية دون مشاكل

مطروح – حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات اليوم الأخير للشهادتين الابتدائية والإعدادية، لنصف العام الدراسي الأول، سارت بشكل طبيعي ومنتظم وانتهت جميع الامتحانات دون مشاكل أو شكاوى.

وقال " النيلي " خلال تفقده لجان الامتحانات أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوي ولم تشهد اللجان أية تجاوزات، مع التزام الجميع بالقواعد والضوابط الامتحانية

وأشار إلى أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا الامتحان في مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف وطلاب الشهادة الإعدادية أدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وجاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط ومطابقة للمواصفات، وتقيس الوزن النسبي مع مراعاة الفروق الفردية للطلاب .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم التشديد على رؤساء اللجان بمنع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجنة، باستثناء رئيس اللجنة فقط، من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر، مع التزام ملاحظي ومراقبي اللجان بالانضباط والتحلي بالمسئولية أثناء الامتحانات.