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إغلاق المعابر غير الشرعية على خط السكة الحديد بمدينة الحمام فى مطروح

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إغلاق المعابر غير الشرعية على خط السكة الحديد بمدينة الحمام فى مطروح إغلاق المعابر غير الشرعية على خط السكة الحديد بمدينة الحمام فى مطروح

>مطروح – حسن مشالى

تمكنت حملة مكبرة من مديرية أمن مطروح وشرطة النقل والمواصلات ومجلس مدينة الحمام ومندوب من هيئة الطرق والكبارى، من غلق جميع المعابر غير الشرعية التى تعبر منها السيارات شريط السكة الحديد بعيداً عن المزلقانات الرسمية.

 

وقال اللواء مختار السنبارى مدير أمـن مطروح، إن الحملة أسفرت عن غلق جميع المعابر غير الشرعية على خط السكة الحديد بالسواتر الترابية بمدينة الحمام لمنع تكرار وقوع تصادم القطارات بالسيارات التى تعبر السكة الحديد من غير المزلقانات المخصصة، حفاظاً على أرواح المواطنين.


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مصر 365

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